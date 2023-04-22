Bodrumspor evinde Denizlispor'u konuk edecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek Play-Off iddiasını güçlendiren Bodrumspor yarın evinde, küme düşmemesi mucizelere kalan Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Erdem Metoğlu yönetecek. Ev sahibi Bodrumspor'da kart cezalısı Kenan'ın yanı sıra sakatlığı bulunan golcü Orgill görev yapamayacak. Konuk Denizlispor ise sahaya gençlerden kurulu bir kadroyla çıkacak. Sportif ve mali olarak büyük sorunlar yaşayan Denizlispor'da Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, kaleci Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Gökhan Süzen, Leo Schwechelen ve Kevin Mayi takımdan ayrıldı.

Denizlispor bu maçı kazanamadığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Spor Toto 1'inci Lig'e veda edecek. Ligde 31 maçta 17 puan toplayıp dibe demir atan yeşil-siyahlı ekip kazansa dahi rakipleri Erzurumspor FK ve Altay'ın maçlarından puansız ayrılmasını bekleyecek. Denizlispor'da antrenmanda kavga eden Emre ve Ömer konusuna ise Teknik Direktör Bülent Ertuğrul açıklık getirdi. Ertuğrul, "İki futbolcu idmanda tartıştı ve onları antrenmandan gönderdim. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Denizlispor armasına yakışan tavırlarda olmayanlarla yollarımızı ayırdık" dedi.Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ise 52 puanla 7'ncı sırada olduklarını belirterek, "Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.