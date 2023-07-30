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Bodrumspor, Düzce'de yeni sezon çalışmalarına devam ediyor

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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Düzce'de yeni sezon 2. etap çalışmalarına devam ediyor. Sabah yapılan antrenmanda futbolcular, dayanıklılık, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, yeni sezon 2. etap çalışmalarına Düzce'de devam ediyor.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-beyazlı takımın, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki sabah idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

İsmet Taşdemir Kaynaşlı Trendyol Düzce Spor Haberler

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