Bodrumspor, Düzce'de yeni sezon çalışmalarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Düzce'de yeni sezon 2. etap çalışmalarına devam ediyor. Sabah yapılan antrenmanda futbolcular, dayanıklılık, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.