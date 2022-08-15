Bodrumspor'dan tarihi galibiyet

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, sezona müthiş bir galibiyetle başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, sezona müthiş bir galibiyetle başladı. Lig maratonu öncesi bakımdan geçen evi Bodrum İlçe Stadı'nda ilk hafta Yeni Malatyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrılırak tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bodrumspor sahaya tamamen yerli oyunculardan kurulu ilk 11'le çıkarken, yeni transferlerden sadece Recep maça as kadroda başlayan isim oldu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir ikinci yarıda ise takıma bu sezon dahil olan Abdurrahman, Jahovic ve Mohammed'i oyuna soktu.

Bodrumspor bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.