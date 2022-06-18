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Bodrumspor'dan Recep atağı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'dan Recep atağı

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, dış transferde Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı.

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, dış transferde Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. Yeşil-beyazlı takımın, tecrübeli futbolcuyla ilk temaslarını gerçekleştirdiği iddia edildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun, Bodrum temsilcisine gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 4 asitle oynayan Recep, kariyerinde Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor kulüplerinde de forma giydi.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu Bodrum Aydın Spor Haberler

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