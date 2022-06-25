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Bodrumspor'dan kaleci Gökhan hamlesi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'dan kaleci Gökhan hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen kaleci Gökhan Değirmenci'ye kanca attı.

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen kaleci Gökhan Değirmenci'ye kanca attı.

Yeşil-beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki file bekçisi ile dirsek temasında olduğu bildirildi. Bandırmaspor geçen sezon Play-Off finalinde İstanbulspor'a elenmişti. Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan kaleci Gökhan kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor, Boluspor, Akhisarspor'da görev yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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