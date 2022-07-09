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Bodrumspor'dan Jahovic ısrarı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'dan Jahovic ısrarı

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic'i renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic'i renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pendikspor'un da istediği Makedon golcüye tekliflerini ileten yeşil-beyazlılar beklemeye geçti. Jahovic'in de Bodrumspor'a olumlu yaklaştığı ve transferin en kısa zamanda gerçekleşebileceği kaydedildi. Türkiye macerasına ilk olarak Göztepe'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giydi. Jahovic, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe ile 32 maça çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor

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