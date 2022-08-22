Bodrumspor'dan harika başlangıç

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor sezona müthiş bir giriş yaptı. İlk hafta maçında ilk 11'in 10'u geçen sezon 2'nci Lig'de kadroda yer alan oyuncularla evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup edip liderlik koltuğuna oturan yeşil-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü'nü de deplasmanda aynı skorla yenerek 2'de 2 yaptı. Ligin 2'nci haftasını da zirvede tamamlayan Muğla ekibi, rakip ağlara 6 gol atarak hücumda da çok etkili bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, çok iyi bir takım olduklarını ve istikrarlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.

Ankara deplasmanındaki oyunu değerlendiren Taşdemir, "Çok zor bir deplasman maçıydı. Hafta boyunca çok çalıştık. Maçı berabere götürdüğümüz sürece başarılı olacağımızı ve galibiyete gideceğimizi düşünüyorduk. Erken gelen gol işimizi kolaylaştırdı. Oyuncular iyi bir direnç koydu ortaya. Bizi geçen sene şampiyonluğa taşıyan oyuncu grubumuzun, bize bir üst ligde de katkı sağlayıp başarılı olacaklarına çok inandık. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize katkı sağladıkları sürece bizimle birlikte olacaktır. Yeni gelenleri de bu düzen içine dahil edebilirsek çok daha kaliteli bir takım olabiliriz" dedi.