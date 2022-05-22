Bodrumspor'dan Bayburt rövanşı öncesi iddialara yanıt - Haberler

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bodrum spor, An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor maçının ardından açıklama yaptı. Bodrum temsilcisinden yapılan açıklamada, "Müsabakada iddia edilen, hatta bu iddiaları akıllara bile getirebilecek benzeri hiç bir olayın yaşanmadığı gibi müsabakada görevli emniyet ve stat görevlileri tarafından maç sonrası yapılan incelemelerden de tespit edilmiştir. Taraftarını tahrik etmek için bu yalanları söyleyen, tur atlamak için tüm çareyi saha dışında arayan bu sayın yöneticinin, kendilerini stat otoparkında nasıl karşıladığımızı, protokol tribününe kadar nasıl eşlik ettiğimizi, müsabaka bitiminde de nasıl aynı şekilde aracına kadar uğurladığımızı anlatmasını da beklerdik" ifadeleri kullanıldı.

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrum spor, evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yendi. Rakibini 2 farklı yenerek 24 Mayıs Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçı için büyük avantaj yakalayan yeşil-beyazlılar, iddialar üzerine açıklama yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Spor