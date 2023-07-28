Bodrumspor'da Yeni Sezon Kombine Biletleri Satışa Çıktı
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Bodrumspor'da yeni sezon öncesi kombine biletler satışa çıktı. Kombine fiyatları ve satış tarihleri açıklandı.
Yeni sezon öncesi başkanlık görevini kulübün hakim ortağı Fikret Öztürk'ün resmen devraldığı 1'inci Lig kulübü Bodrumspor'da kombine biletler de satışa çıktı. Yeşil-beyazlılarda öncelikli olarak geçen sezondan hak sahibi olanlara satılacak kombine fiyatları VIP 4 bin, Maraton 1500, Kale Arkaları 1000 TL olarak duyuruldu. Bugün piyasaya çıkan kombine kartlar 31 Temmuz'da ise genel satışa açılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor