Bodrumspor'da rehavete yer yok Spor Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edip ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Bodrumspor, bu hafta deplasmanda karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçına odaklandı. Spor Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edip ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Bodrumspor, bu hafta deplasmanda karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçına odaklandı. Sezonun ilk haftasını lider tamamlayan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, lige çok iyi başladıklarını ve kesinlikle çizgilerini bozmayacaklarını söyledi. Ankara'da zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Taşdemir, "Güzel bir başlangıç yaptık. Ancak yolun çok başındayız. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" cümlelerini kurdu. Demirören Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Ankara Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bodrumspor'da rehavete yer yok - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.