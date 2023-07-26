Bodrumspor'da Orgill gitti

1'inci Lig temsilici Bodrumspor golcüsü Dever Orgill ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Dever Orgill ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dever Orgill'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezonun devre arasında Bodrumspor'a gelen 33 yaşındaki Jamaikalı futbolcu, toplam 7 maça çıktı. Bodrumspor formasını toplam 60 dakika giyen deneyimli forvet gol katkısı veremedi. Öte yandan Bodrumspor hazırlık kampında Çorum FK ile oynadığı özel maçı 2-1 kazandı.