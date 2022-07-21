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Bodrumspor'da Musa Caner tamam

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'da Musa Caner tamam

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçireceği ilk sezona hazırlanan Bodrumspor, daha önce prensipte anlaştığı 1461 Trabzon forması giyen Musa Caner Aktaş ile sözleşme imzaladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçireceği ilk sezona hazırlanan Bodrumspor, daha önce prensipte anlaştığı 1461 Trabzon forması giyen Musa Caner Aktaş ile sözleşme imzaladı. Futbola Altınordu altyapısında başlayıp İzmir temsilcisinde profesyonel olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu daha önce kırmızı-lacivertlilerin pilot takımı Niğde Anadolu FK'da da görev yaptı. Musa Caner geçen sezon Trabzon'da 32 maçta 16 gol attı.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor

1461 Trabzon Trabzon Spor Haberler

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