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Bodrumspor'da Muhammed dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'da Muhammed dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez yer alacağı sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Bodrumspor eski futbolcularından Muhammed Akarslan'ı yuvaya döndürüyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez yer alacağı sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Bodrumspor eski futbolcularından Muhammed Akarslan'ı yuvaya döndürüyor.

Yeşil-beyazlılarda daha önce 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ilk yarıda 1'inci Lig'de Eyüpspor'da oynayıp, ikinci yarıda ise 2'nci Lig ekibi Pendikspor'da şampiyonluk yaşadı. Muhammed'le anlaşılmak üzere olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Muhammed Akarslan Spor Haberler

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