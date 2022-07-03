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Bodrumspor'da Kadir'den veda

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Spor
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Bodrumspor'da Kadir'den veda

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Bodrumspor bir oyuncusuyla daha vedalaştı.

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Bodrumspor bir oyuncusuyla daha vedalaştı. Daha önce Muhammed Aran, Burhan Eşer ve Murat Sarıgül'le yollarını ayıran Bodrumspor'da Kadir Arslan da takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "

Futbolcumuz Kadir Arslan  ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kadir Arslan'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Burhan Eşer Spor Haberler

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