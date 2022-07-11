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Bodrumspor'da Erkan uzattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'da Erkan uzattı

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor iç transferde Erkan Değişmez ile yeniden anlaştı.

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor iç transferde Erkan Değişmez ile yeniden anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Değişmez ile sözleşme yeniledi. Futbolcumuza yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2014-15 sezonundan bu yana Bodrumspor'da görev yapan, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8'inci sezonunu geçireceği takımıyla yeni hedefini Süper Lig olarak belirledi.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor

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