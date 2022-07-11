Bodrumspor'da Erkan uzattı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor iç transferde Erkan Değişmez ile yeniden anlaştı.
SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor iç transferde Erkan Değişmez ile yeniden anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Değişmez ile sözleşme yeniledi. Futbolcumuza yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
2014-15 sezonundan bu yana Bodrumspor'da görev yapan, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8'inci sezonunu geçireceği takımıyla yeni hedefini Süper Lig olarak belirledi.- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor