Bodrumspor'da Erkan'ın 200'üncü maç gururu Spor Haberleri SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Erkan Değişmez, yeşil-beyazlı formayla bu hafta Eyüpspor karşısında profesyonel kategorideki 200'üncü maçına çıkacak. SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Bodrumspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Erkan Değişmez, yeşil-beyazlı formayla bu hafta Eyüpspor karşısında profesyonel kategorideki 200'üncü maçına çıkacak. Kariyerinde 8 yıldır Bodrumspor forması giyen 36 yaşındaki Erkan, kulüpte 199 profesyonel lig ve Türkiye Kupası maçında oynadı. Bodrumspor'a 7 Ağustos 2014'te Bölgesel Amatör Lig'deyken Çine Madranspor'dan transfer olan Erkan Değişmez, amatörün yanı sıra 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor formasını giyip şampiyonluklar yaşadı. - Bodrum Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay Türkiye Kupası Eyüpspor Spor Haberler

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