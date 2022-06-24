Bodrumspor'da Burhan gitti Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Bodrumspor'da takım kaptanlarından Burhan Eşer'le yollar ayrıldı. Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Bodrumspor'da takım kaptanlarından Burhan Eşer'le yollar ayrıldı. Geçen sezon 37 maçta forma giyerek takıma 7 gollük katkı yapan 37 yaşındaki Süper Lig patentli tecrübeli forvetin farklı kulüplerle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor Burhan Eşer Spor Haberler

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