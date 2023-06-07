Bodrumspor'da Başkan Karakaya inanıyor

Spor Toto 1'inci Lig'deki Play-Off finalinde yarın Akhisar Stadı'nda Pendikspor'la karşılaşacak Bodrumspor'da Başkan Rıza Karakaya, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor. Kulüpte amatör liglerde yer aldığı dönemden beri 12 yıldır başkanlığı yürüten Karakaya, "Biz inananlar ordusu olarak mütevazı kadromuzda buraya kadar geldik. Final maçıyla ilgili Ege'nin her yerinden telefonlar alıyoruz. Hatta telefonlarımız susmuyor. Süper Lig'de bir İstanbul takımı değil de Anadolu'dan, Ege'den bir takım olması inancı, sevgisi herkesi sarmış durumda. İnşallah bu maneviyatla inananlar asla kaybetmez. Asla vazgeçmedik. Bugüne kadar geldik. İnşallah Süper Lig'e çıkarak kupayı Bodrum'a getireceğiz" dedi. Final maçı için Bodrumspor taraftarına ayrılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi.