Bodrumspor'da ayrılıklar sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edeceği yeni sezonda güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Bodrumspor'da geçen yıl 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olan takımdan ayrılıklar devam ediyor. Muhammet Aran, Burhan Eşer gibi isimlerin ayrıldığı kadrodan Oğuzhan Doğan ve Halil İbrahim Sevinç, Serik Belediyespor'a transfer oldu. Geçen sezon ikinci yarıda Play-Off finalindeki rakip de olan Teco Karacabey Belediyespor'a kiralık giden Harun Kavaklıdere ve Sergen Yatağan da yine Serik'in yolunu tutup Antalya temsilcisiyle resmi sözleşme imzaladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor