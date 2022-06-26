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Bodrumspor'da ayrılıklar sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor'da ayrılıklar sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edeceği yeni sezonda güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Bodrumspor'da geçen yıl 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olan takımdan ayrılıklar devam ediyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edeceği yeni sezonda güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Bodrumspor'da geçen yıl 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olan takımdan ayrılıklar devam ediyor. Muhammet Aran, Burhan Eşer gibi isimlerin ayrıldığı kadrodan Oğuzhan Doğan ve Halil İbrahim Sevinç, Serik Belediyespor'a transfer oldu. Geçen sezon ikinci yarıda Play-Off finalindeki rakip de olan Teco Karacabey Belediyespor'a kiralık giden Harun Kavaklıdere ve Sergen Yatağan da yine Serik'in yolunu tutup Antalya temsilcisiyle resmi sözleşme imzaladı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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