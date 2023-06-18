Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off Finali'nde Pendikspor'a yenilip Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran Bodrumspor yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yönetim, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yola devam etmek isterken, sözleşmesi sona eren Aminu Umar'ın da takımda kalacağı kaydedildi. Taşdemir'in Nijeryalı oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği, Umar'ın da Bodrum'da mutlu olduğu kaydedildi. Geçen sezonun devre arasında Bodrumspor'a gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Play-Off'lar dahil 16 maça çıkıp 511 dakika süre aldı. Umar bu takımına 2 gol katkısı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor