Bodrumspor çıkış arıyor

ETİMESGUT, ANKARA (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda oynadığı son iki maçında Ergene Velimeşespor'a yenilip Çorum FK ile berabere kalan Bodrumspor yarın sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Burak Akdağ görev yapacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Etimesgut Belediyepor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Taşdemir, "Son iki maçımızda hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Şampiyonluk yolunda yara aldık ancak toparlanacağız. Bu maçı kazanıp yeniden yarışa ortak olacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor