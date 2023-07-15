Bodrumspor, Burak Öksüz ile yollarını ayırdı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Burak Öksüz ile sözleşmesini sonlandırdı. Kulüp, Burak'a verdiği hizmetler için teşekkür ederken, futbol hayatında başarılar diledi.
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor geçen sezonun devre arasında Süper Lig ekibi Hatayspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Burak Öksüz'le vedalaştı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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