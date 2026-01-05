Bodrum FK'da Doğancan bitiyor

1'inci Lig'de devre arasını Play-Off hattında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, Boluspor'un orta saha oyuncusu Doğancan Davas ile imza aşamasına geldi. Boluspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi. Bu sezon Bolu temsilcisinde 19 resmi maça çıkan Doğancan 7 kez ağları havalandırdı. Galatasaray'da yetişen deneyimli oyuncu, kariyerinde Erbaaspor, Çorum FK, Bandırmaspor, Giresunspor, Amed Sportif ve Boluspor formalarını giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor