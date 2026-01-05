Haberler

Bodrum FK'da Doğancan bitiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de Play-Off hattında bulunan Bodrum Futbol Kulübü, Boluspor'un orta saha oyuncusu Doğancan Davas ile prensipte anlaşma sağladı. Resmi imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor.

1'inci Lig'de devre arasını Play-Off hattında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, Boluspor'un orta saha oyuncusu Doğancan Davas ile imza aşamasına geldi. Boluspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi. Bu sezon Bolu temsilcisinde 19 resmi maça çıkan Doğancan 7 kez ağları havalandırdı. Galatasaray'da yetişen deneyimli oyuncu, kariyerinde Erbaaspor, Çorum FK, Bandırmaspor, Giresunspor, Amed Sportif ve Boluspor formalarını giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu