Bodrumspor Berk İsmail ile vedalaştı Spor Haberleri SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturan Bodrumspor golcüsü Berk İsmail Ünsal ile yollarını ayırdı. SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturan Bodrumspor golcüsü Berk İsmail Ünsal ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılarla vedalaşan 28 yaşındaki oyuncu Esenler Erokspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bodrumspor'a Sakaryaspor'dan gelen deneyimli forvet, 36 resmi maça çıkıp 14 gol attı. Berk, Bodrumspor'la 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu da yaşadı. - Bodrum Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay Berk İsmail Ünsal Spor Haberler

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