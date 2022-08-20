Bodrumspor Başkent'te sahaya çıkacak
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TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Bodrumspor yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Bodrumspor yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı'nda Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktör İsmet Taşdemir Başkent'ten iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getirdi.- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor