Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya Futbol Takımı Başkanlığını Bıraktı

Kulübün 13 Haziran'daki kongresinde destek sözlerinin tutulması şartıyla başkanlığı geçici olarak kabul ettiğini, tutulmazsa 1 ay içinde istifa edeceğini söyleyen Karakaya, şirketteki görevini bıraktığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte amatör liglerden beri 12 yıldır başkanlık yapan Karakaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yönetimi 3 yıl önce şirketleşen kulübün hakim ortağı Fikret Öztürk'e teslim ettiğini açıkladı. Karakaya'nın açıklamasında, "2009'da evlendim, Bodrum spor yönetimine girdim. 2010'da kızım Derin dünyaya geldi. Süper amatörde başkan oldum, çocuğumla beraber futbol takımımızı büyüttüm. Arkadaşlarımla ve Goca Bodrum taraftarıyla beraber 5 ayrı ligde mücadele ederek Süper Lig'in kapısına kadar dayandık. ve bugün, 'Çocuğumu sana emanet ediyorum' diyerek bu bayrağı daha ileriye götüreceğinden emin olduğum değerli büyüğüm Fikret Öztürk'e teslim ettim. Final maçı sonrası ağzımdan çıkan istifa kelimesini yutmadan Bodrum spor taraftarı olarak hayatıma devam ediyorum. Tutulmayan sözlerin bedelini çocuğum kadar sevdiğim Bodrum spor'umuzun futbol takımı başkanlığını, yani Bodrum spor A.Ş başkanlığımı bırakarak ödüyorum. Helal olsun! Bodrum Belediyesi Bodrum Spor, yani yelken, voleybol gibi birçok çocuğumuza birçok branşta spor yaptırdığımız dernek tarafıyla ilgili ise 1 aylık süre devam ediyor. İlerleyen günlerde devam edip etmeme kararımı bir çocuğuyla 12 yıldır beraber yürüdüğüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber vereceğim. Allah'a emanet olun. Tribünden desteğe devam. En büyük Bodrumspor. Hakkım iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen Asi Tayfa'ya, Goca Bodrum taraftarına ve son günlerde gitme diyerek bize yaşarken ne kadar sevildiğimizi gösteren Bodrum halkına helal olsun. Veda değil bu bir başlangıç" ifadelerini kullandı.Yeşil-beyazlı kulüpte şirket yönetimi için önümüzdeki günlerde devir teslim töreni yapılacağı da açıklandı.