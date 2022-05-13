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Bodrumspor avantajı kaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor avantajı kaptı

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor deplasmanına çıkan Bodrumspor sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 16 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş için avantajı yakaladı.

SİVAS (DHA) -

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor deplasmanına çıkan Bodrumspor sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 16 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş için avantajı yakaladı. Yeni statü gereği deplasmanda atılan gol avantaj teşkil etmezken, Bodrumspor evinde rakibini yenmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşma gollü beraberlikle dahi bitse uzatma dakikalarına geçilecek. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalarda da galip çıkmazsa seri penaltı atışlarıyla turu geçen takım belli olacak.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu Sivas deplasmanından avantajlı bir skorla döndüklerini söyledi. Play-Off serilerinin her zaman zorlu ve çekişmeli geçtiğine değinen Taşdemir, "Pazartesi günü stadımızı dolu görmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak maçı kazanacağımıza inanıyoruz. İyi bir sezon geçirdik ve devamında hedefimiz olan Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek istiyoruz. Oyuncularımla çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" diye konuştu.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazartesi, Play Off, Sivas, Spor, Haberler

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