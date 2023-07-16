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Bodrumspor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, Düzce'deki hazırlık maçında Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Bodrumspor'un gollerini Celutska ve İsmail Tarım attı.

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, Düzce'deki hazırlık maçında Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan Atakaş Hatayspor ve Bodrumspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hatayspor, 12. dakikada İbrahim Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bodrumspor, 33. dakikada Celutska ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Çekişmeli geçen ikinci yarının 77. dakikasında İsmail Tarım'ın ayağından bir gol daha bulan Bodrumspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Hatayspor Trendyol Düzce Spor Haberler

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