Bodrumspor, Aras Kargo'yu mağlup ederek play-off'lara adını yazdırdı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlılar adını play-off'lara yazdırdı. Maçın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

TVF Kadınlar 1. Lig A Grubu 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor,Aras Kargo'yu konuk etti. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonunda karşılaşmayı yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi. Taraftarlar mücadele boyunca desteklerini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk setini yeşil-beyazlı ekip 25-23 önde kapattı. Rakip Aras Kargo ikinci sette 25-27'lik skorla durumu eşitledi. Taraftarın desteğiyle Bodrum'un İncileri üçüncü seti 25-23 ve son seti 25-21 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı. Bu skorla birlikte play-off'a kalmayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Taraftarı önünde galip gelen Bodrum'un İncileri, 7-9 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de oynanacak Play-Off müsabakalarına katılmaya kazandı. - MUĞLA