Bodrumspor, Adanaspor'u yenerek iç sahadaki başarısını sürdürmek istiyor

SPOR Bodrum FK evindeki seriyi sürdürmek istiyor

Fırat AKAY BODRUM, (DHA) - Bodrumspor, cumartesi günü konuk edeceği Adanaspor karşısında galip gelerek iç sahadaki başarılı çizgisini korumak istiyor.

1'inci Lig'de deplasmanda puan kayıpları yaşamasına rağmen evinde 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, Adanaspor'u da dize getirmesi halinde evinde 5'te 5 yapacak. Bodrum temsilcisinde cezalı Üzeyir ve kaleci Sousa ile sezonu kapatan Eren forma giyemeyecek. Tedavileri süren Cenk, Omar ve Pedro'nun durumları maç günü netlik kazanacak. Ligde 21 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 12 puanı bulunan 13'üncü sıradaki Adanaspor'u yenerek ilk 7'deki yerini korumayı hedefliyor.

TAŞDEMİR EKSİKLERİN YERİNİ DOLDURABİLECEK ARKADAŞLARIMIZ VAR

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyerek, Eksiğimiz çok ama dönem dönem bunlar olacaktır. Kadromuz 25 kişi, eksiklerin yerini doldurabilecek arkadaşlarımız var. Maç eksiği olan oyuncuların hata yapma oranı yüksek olabilir ama biz de onlara göğüs gereceğiz. İyi olmaları için elimizden geleni yapacağız dedi.

Teknik direktör değişikliğine giden Adanaspor'un son 2 maçını kaybetmesine rağmen iyi bir oyun sergilediğini ifade eden İsmet Taşdemir, Zor ve iyi bir rakiple karşılaşacağız. Biz oyun odaklı futbolumuzu bu maçta da sürdürmeye çalışacağız diye konuştu.

KALECİ BAHRİ CAN GÖREVE HAZIR

Bodrum FK'da cezalı Sousa'nın yokluğunda eldivenleri devralması beklenen kaleci Bahri Can Tosun, Maça iyi hazırlandık. Milli takım arasına iyi girdik. Çalışmalara devam ediyoruz. Güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Bu maçta kaleyi ben koruyacağım ve çok heyecanlıyım. Güzel bir maç olacak. Adanaspor iyi bir takım ve bizi zorlayacağını düşünüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.