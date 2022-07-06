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Bodrumspor, Abdurrahman'la anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Spor
Bodrumspor, Abdurrahman'la anlaştı

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Bodrumspor, transferde hız kesmiyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Bodrumspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar son olarak Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı ile prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Geçen sezon Boluspor'da 33 lig maçına çıkıp istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Boluspor Spor Haberler

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