Bodrumspor'a Trabzonspor'dan takviye Spor Toto 1'inci Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Bodrumspor, Trabzonspor'dan 22 yaşında, 1.92 boyundaki santrfor Koray Kılınç'ı aldı. Spor Toto 1'inci Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Bodrumspor, Trabzonspor'dan 22 yaşında, 1.92 boyundaki santrfor Koray Kılınç'ı aldı. Daha önce kiralık olarak Turgutluspor ve İstanbulspor'da oynayan, geçen sezon yine kiralık forma giydiği Sarıyer'de 30 maçta 10 gol atan genç forvet Düzce Topuk Yaylası kampına katılacak. Trabzonspor, Bodrumspor Koray'ı başka bir kulübe satarsa transferinden yüzde 20 pay alacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Spor Haberler

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