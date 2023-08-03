Bodrumspor A.Ş. Hisseleri İle İlgili Konuşan Başkan Rıza Karakaya: 'Hisse Yapılmalıydı'

Bodrum spor A.Ş. hisseleri ile ilgili konuşan Bodrum Belediye Bodrum spor Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, "1931 yılından beri kulübe hizmet edenler var, bizler yıllardır hizmet ediyoruz. Bizlerin bu emeğinin karşılığında da aslında hissedarlar diyebilirdi, kulübü bugünlere getirenlerin emeği karşılığında dokunulmaz hisse yapılmalıydı. Bodrum Belediyesi veya derneği bu projeden çıkarıldığı zaman proje çöker" dedi.

Bodrum Belediye Bodrum spor Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ve yönetim kurulu üyelerince Gümbet Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda dernek bünyesinde faaliyet gösteren branşlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Geçtiğimiz sezon Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele ve Play-Off'ları geçtikten sonra 1. Lig'e yükselen Fethiye Zirve spor'un haklarını devraldıklarını belirten Karakaya, Bodrum spor ismiyle TVF 1. Lig'de mücadele edeceklerini söyledi. Deneyimli antrenör Adnan Kıstak'ın kadro kurma çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

"Voleybol branşına ağırlık verilecek"

Yeni sezonda voleybol branşına ağırlık vereceklerini söyleyen Karakaya, "Bodrum spor A.Ş.'deki yönetici arkadaşlarımla beraber görevimizden ayrıldık. Trendyol 1. Lig başlıyor ve ilk maç Giresun deplasmanında olacak, Bodrumsporumuz'a başarılar diliyoruz. Bizler de taraftar olarak her zaman maçlara gideceğiz, desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir sezon olur ve başarılı bir şekilde ligi bitirirler. Dernekte görevimize devam ediyoruz. Burada birçok branşımız var 564 çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Amacımız bu rakamı çoğaltarak binlere getirebilmek. Bodrum halkına hizmet eden bir proje. Bunların başında yelken geliyor. Yelken bizim için çok önemli. Dünya şampiyonası yapıyoruz, milli sporcu ve antrenörlerimiz var. Oraya ağırlık vereceğiz ve yönetim olarak kadın voleybol takımını kurmuştuk. Bölgeselde şampiyon olduk, 2. Lig'de Play-Off'ta elenmiştik. Fethiye Zirve'nin katılım haklarını devraldık ve 1. Lig'den devam ediyoruz. Fethiye Zirve Kulübü'ne ve yöneticilerine bize kolaylık gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Biz, Sultanlar Ligi'ne çıkarak bu başarıyı tamamlamak istiyoruz. Bunun için de 3 yıllık yol haritası yaptık. Bu sene amacımız 1. Lig'de tutunmak olacak. Her tutunacağız dediğimizde sürpriz yapmayı severiz. Belki önce Play-Off'a oradan da Sultanlar Ligi'ne çıkma durumumuz olabilir. Kadın voleybol takımında Bodrum'a renk getireceğiz. Kulübümüzün ismi Bodrum Belediye Bodrumspor olarak devam edecek ve biz oyuncu kadromuzu kendimiz kuracağız. Adnan hocamız kendi ekibini kuruyor. Bütün gücümüzü voleybola aktaracağız" dedi.

Karakaya, "Emek karşılığında dokunulmaz hisse yapılmalıydı"

Futbol branşında derneğin sahip olduğu yüzde 20'lik hisse payının dernek tarafından verilmesinin zor olduğunu söyleyen Karakaya, "Derneğimizde futbol yok. A.Ş.'deki görevimizden ayrıldık. Derneğin bu bütçeyle yüzde 20 içerisinde kalma durumu yok. Bu sene bütçe 250 milyon ve 300 milyona çıkabilir ve derneğin 60 milyon getirmesi lazım. Bunu derneğin verme durumu yok o yüzden bizde bir proje geliştirdik. Hisselerimizi belediyeye devredelim. 1931 yılından beri kulübe hizmet edenler var, bizler yıllardır hizmet ediyoruz. Bizlerin bu emeğinin karşılığında da aslında hissedarlar diyebilirdi kulübü bugünlere getirenlerin emeği karşılığında dokunulmaz hisse yapılmalıydı. Bugüne kadar yapılmadı. İnşallah böyle bir karar alırlar. Talebimiz bu Bodrum halkı da bunu istiyor. Bodrum Belediyesi veya derneği bu projeden çıkarıldığı zaman proje çöker" diye konuştu. - MUĞLA