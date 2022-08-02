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Bodrumspor'a milli gurur

Bodrumspor'a milli gurur

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bodrumspor'un futbolcularından Ali Eren İyican, 8-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarına katılmak üzere U23 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Bodrumspor'un futbolcularından Ali Eren İyican, 8-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarına katılmak üzere U23 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi. Konya'da düzenlenecek oyunlarda milli takımımız A Grubu'nda Senegal, Cezayir ve Kamerun ile aynı grupta yer alacak. B Grubu'nda ise Fas, İran, Suudi Arabistan ve Azerbaycan mücadele edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ali Eren Spor Haberler

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