Bodrumspor 9 farklı branşta 706 çocuk ve genç sporcuyu yetiştiriyor

Bodrum spor Voleybol, yelken, yüzme ve judo olmak üzere 9 farklı branşta 706 çocuk ve genç sporcuyu, profesyonel spor yaşamı için yetiştiriyor. Hedeflerinin 2024 yılı sonuna kadar 1000 sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bu genç sporcularımızın azmi ve başarıları, Bodrumspor'un gurur kaynağıdır ve onlarla her bir zaferi kutlamaktan heyecan duyuyoruz. İnananlar asla kaybetmez ve asla vazgeçme" dedi.

Bodrumspor bireysel spor dalları başta olmak üzere birçok profesyonel spor branşını kente kazandırdı. Başta profesyonel anlamda voleybol ve yelken olmak üzere futbol okulları, yüzme, karete, kickbox, masa tenisi, wushu ve judo olmak üzere 9 farklı spor branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışmaya başladı. Çocuk ve genç olmak üzere 706 sporcu aktif bir şekilde yetiştirilirken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği Başkanı Rıza Karakaya 2024 yılı sonunda hedeflerinin 1000 sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Öte yandan, Bodrumspor voleybol takımı bu yıl 1'inci ligde mücadele edecek.

9 branşa çocuk ve gençlerden oldukça yoğun talep olduğunu söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bodrumspor ailesi olarak 9 farklı branşta 706 çocuk ve genç sporcumuzu bünyemizde ağırlıyoruz. Ancak bu sadece başlangıç. Yönetim olarak 2024 yılı sonuna kadar hedefimiz, sporcu sayımızı 1000'e yükseltmek. Daha fazla yeteneği keşfetmek, gençleri sporun büyülü dünyasına dahil etmek ve onların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine yardımcı olmak için kararlıyız. Bu büyüme yolculuğunda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte daha büyük başarılara imza atmak için çalışıyoruz. Bodrumspor ailesi olarak, genç yeteneklere destek olmak ve sporun gücünü paylaşmak için buradayız. Birlikte, geleceğe umutla bakıyor ve 1000 sporcu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Siz de bu genç yeteneklere destek olmak ve onların başarılarını yakından takip etmek isterseniz, bizi takip etmeye devam edin. Bu genç sporcularımızın azmi ve başarıları, Bodrumspor'un gurur kaynağıdır ve onlarla her bir zaferi kutlamaktan heyecan duyuyoruz. İnananlar asla kaybetmez ve asla vazgeçme" dedi. - MUĞLA