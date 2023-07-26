Bodrumlu Yüzücü Kuzey Kanalı'na Hazırlanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Kanalı rekor geçişi sonrası Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçmek için hazırlanıyor.

Bodrumlu yüzücü geçen yıl Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek denizi geçen en genç Türk kadın yüzücü olmuştu. Bu yıl Kuzey Kanalı'nı geçmeyi hedefleyen Türkoğlu, Manş Kanalı'ndan da daha zorlu bir etap için 9-14 Ağustos tarihleri arasında İrlanda'da 12 derecelik soğuk denize atlayarak tehlikeli denizi geçip, İskoçya'ya ulaşacak.

Kışın karlara yattı, yazın buzlu küvete girdi

Yüzme dünyasında '7 Oceans'tan biri olarak bilinen Kuzey Kanalı, zorlu deniz şartlarında yüzücüleri sınıyor. Aysu, soğuğa dayanıklılık antrenmanları için kışın karlar içine yatarken, yazın da buz dolu küvet içine giriyor.

Denizanaları arasında yüzecek

Aylar süren zorlu bir hazırlık ve sıkı bir eğitim süreci geçiren genç yüzücü, 12-14 dereceye kadar düşen, bol miktarda denizanasının bulunduğu suda zorlu bir yolculuğa çıkacak. Aysu, Kuzey Kanalı'nı geçtiği takdirde kanalı geçen en genç kadın olacak. Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden sonra "7 Oceans" kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

Kumbahçe sahilinde kısa bir antrenman yapan Aysu Türkoğlu, "Manş geçişinden sonra yeni bir hedef belirlemem gerekiyordu. Bende soğuk alışkanlığım varken ve vücudum buna alışıkken soğuk su açısından zorlu yerler seçmek istedim. Aklıma Kuzey Kanalı geldi ve hedefim orası. Yaklaşık 12 saat süreceği bekleniliyor. 36-40 kilometre aralığında bir mesafe olacak. Denizanaları var bunların bazı tepkimeleri oluyor. Vücudunuzun alerjik reaksiyon tepkileri çok yüksekse komalık seviyelere kadar gelebiliyorsunuz. Ben böyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmiyorum. Su sıcaklığı 12 ila 14 derece arasında değişiyor. Bu zorlu şartlara alışık olduğumu düşünüyorum ve buna göre antrenman yapıyorum. Manş'tan sonra ufak bir sakatlığım vardı biraz ara vermek zorunda kaldım. Sakatlığım geçince her şey yoluna girdi ve antrenmanlarıma devam etmeye başladık. 6 saatlik 12 derecelik suda antrenman yaptım, kuvvet antrenmanları yaptım. Bu yapacağım geçişin simülasyonu olsun diye İstanbul'da Küçükyalı Marinası'ndan çıkıp Heybeliada'ya gidip geri geldim. Su sıcaklığı orada 12,7'ydi. Benim için çok güzel bir antrenmandı" dedi.

Kuzey Kanalı'nı geçtiği takdirde kanalı geçen ilk Türk kadın ve en genç sporcu olacağını söyleyen Türkoğlu, "Benden önce Kuzey Kanalı'nda yanıma gelecek olan Kamil abi geçmişti. Türklerden sadece o geçiş yapmıştı. Ben geçtiğim takdirde geçen ilk Türk kadını olacağım. Bodrum'da hava çok sıcak, gideceğim yerde ise dışarı 10 su ise 12 derece aralığında olacak. Adapte olmam için, babam küvetin içerisine kuyu suyu koydu ve ben de içine girdikten sonra içerisine 1 çuval buz koydu. Vücudumun adapte olması için bazı çalışmalar yaptım. Bu hafta sonu gitmem planlanıyor, tam geçiş tarih 9-14 Ağustos tarihi arasında olacak. Akıntıya ve hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA