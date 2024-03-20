Bodrumlu Yüzücü Aysu Türkoğlu, Cook Strait Geçişi İçin Suya Giriyor

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Cook Strait geçişi için suya girerken, gece karanlığında yüzüşünü sürdürüyor.

Bodrumlu açık deniz yüzücüsü 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 2022 yılında 60 kilometrelik Manş Kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek "en genç Türk sporcu" olmuştu. Geçen yıl da İrlanda-İskoçya arasındaki 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçip bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını almıştı.

Aysu, Oceans Seven parkurlarından bir diğeri olan Cook Strait geçişi için Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a gitti. Aysu Türkoğlu, bugün 13 derecelik suya girip kulaç atmaya başladı. Yeni Zelanda saatine göre akşam saatlerinde suya giren Türkoğlu, şu anda 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeye çalışıyor. - MUĞLA