Bodrumlu Yüzücü Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı'nı Geçti

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, 27 kilometrelik Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakikada tamamladı.

Bodrumlu açık deniz yüzücüsü 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 2022'de Manş Kanalı'nı geçen yıl da İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmişti.

Türkoğlu'nun bu yılki hedefi ise Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı idi. Aysu, Oceans Seven parkurlarından biri olan Cook Boğazı'nı geçmek için Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a gitti. Türkiye saatine göre 09.00, Yeni Zelanda saatine göre ise 19.00 sularında Picton'dan suya giren Türkoğlu, saatlerce karanlıkta yüzdü. Bodrumlu yüzücü 7 saat 21 dakika 40 saniye sonra Wellington'a ulaştı. Takip botuna çıkan Türkoğlu, kendisine verilen Türk bayrağı eşliğinde birlikte büyük sevinç yaşadı. Bodrumlu yüzücü duygu ve düşüncelerini şöyle anlattı:

"Çok iyiyim. Yüzerken aşırı güzeldi. Karanlıkta bu kadar yüzmemiştim. Manş'ın sonunda karanlıkta yüzmüştüm ama cidden çok güzel." - MUĞLA