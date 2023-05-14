Bodrumlu Kadınlar Hentbol Takımı Türkiye Kupası Şampiyonu

Bodrum ilçesi Armada Praxis Yalıkavakspor kadınlar hentbol takımı, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu Belediyespor'u yendi ve tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

SPORDA son dönemde büyük çıkış yapan Muğla'nın Bodrum ilçesi hentbolda Türkiye Kupası şampiyonu çıkardı. Futbol takımı Bodrumspor'un Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig kovaladığı, basketbol takımı Çağdaş Bodrum Spor'un da tarihinde ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı ilçenin kadınlar hentboldaki temsilcisi Armada Praxis Yalıkavakspor, ilk kez kupayı kaldırmanın sevincini yaşadı. Yıllardır Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilçeyi başarıyla temsil eden, 2021 yılında Avrupa'da finale giderken EHF Kupası'nda takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle yarı finalde hükmen elenip kupadan olan Bodrum ekibi, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

?Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final maçlarında finalde Kastamonu Belediyespor'u 33-31 yenen Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Yalıkavaklı Hike Matavs da finalin en değerli oyuncusu seçildi. Büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Antrenör Kıvanç Özcan, "Oyuncularımı kutluyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Mutluyuz, tüm Türkiye'ye, Bodruma hayırlı olmasını dilerim" dedi. Yalıkavakspor ligde Play-Off mücadelesinin ilk maçında da 19 Mayıs Cuma günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yine Kastamonu Belediyesi'ni ağırlayacak. Play-Off yarı finalinin ikinci maçı ise 23 Nisan Salı Günü Kastamonu'da oynanacak.