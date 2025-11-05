Haberler

Bodrumlu Denizcilerden Sipay Bodrum FK'ya Destek

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Bodrum Denizciler Derneği ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde taraftar desteği aldı. Dernek, kulübe 300 kombine bilet alarak destek vereceğini açıkladı. Kulüp yöneticileri, denizcilerin desteklerinin Süper Lig hedefleri için önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ya Bodrumlu denizcilerden taraftar desteği verildi.

Bodrum FK ile Bodrum Denizciler Derneği arasında yapılan işbirliği çalışmasına ilişkin futbolcu ve yönetimin de katılımıyla Bodrum Denizciler Derneğinde kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Sipay Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin, güney kale arkasından 300 kombine bilet aldığını söyledi.

Bodrum Denizciler Derneğinin yanlarında olduğunu fazlasıyla hissettiklerini ifade eden Demir, "Dernek başkanına teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de bugün futbolcularımızı misafir ettiler. Bu destekleri daha da fazlalaştırmaya çalışacağız. Bodrum'da biraz daha iç içe olmaya çalışacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Demir, Süper Lig'e çıkmak için çok çalıştıklarını ve gayret gösterdiklerini, bunun için gönüllü taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kulüp Asbaşkanı Selahattin Polat da kendilerini yalnız bırakmayan denizcilere teşekkür ederek, diğer derneklerin de takıma destek vermesi temennisinde bulunup, yeniden Süper Lig'e çıkmak istediklerini kaydetti.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya ise birlikteliğin önemine dikkati çekerek, bunun için denizciler olarak statta Bodrum FK'nın yanında olacaklarını anlattı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı ve Sipay Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dinç de DTO olarak takıma ve kente sahip çıktıklarını dile getirerek, birliktelik olmadan başarının gelemeyeceğine dikkati çekti.

Yapılan açıklamaların ardından yönetim kurulu üyeleri ve denizciler fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
