Bodrum, Yelken Sporunun Öncüsü Haline Geldi

Engin mavilikleri, doğal güzellikleri ve elverişli rüzgarıyla Bodrum yelken tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Özellikle her yıl Ekim ayında başlayan ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bu dönem, Bodrum'da yılın yelken zamanı olarak anılmaya başladı.

İlçede, Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Era, Yalıkavak, Turgutreis ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulüpleri organizasyonlarıyla hafta sonu yarışlar gerçekleştiriliyor.

Yalıkavak'ta, Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi Ilca 1. ayak yarışları, Bitez'de Yelken Ligi 420- 470- 29'ER 1. ayak 2023 Türkiye Şampiyonaları devam ederken Bodrum açıklarında ise BAYK Güz Trofesi 1. Ayak Yelken Yarışları düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle devam eden yarışlar sürerken 11. Bodrum Uluslararası Optimist Şampiyonası (BİOR) için de hazırlıklar devam ediyor. İçmeler-Karaada önlerinde antrenmanlarına devam eden genç sporcular bu uluslararası organizasyonda derece elde etmek için mücadele verecek.

Tarihin ilk kadın amirali Artemisia'nın, Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve Cafer Paşa'nın, Amiral Turgut Reis'in izlerini taşıyan Bodrum'da denizcilik kültürünün yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin özellikle son yıllarda yelken sporunun öncüsü haline geldiğini vurguladı. Başkan Aras, "İlçemizdeki profesyonel ve amatör kulüplerimiz son dönemde elde ettikleri üstün başarılar bizleri gururlandırıyor. Üç tarafı denizle çevrili ilçemizde deniz sporları dalında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Bodrum yelken sporunun öncüsü konumuna gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında da büyüyerek devam eden ve yüzlerce sporcumuz katılımıyla gerçekleşen bu şampiyonalarla Bodrumumuzun adını dünyada duyurmaya devam ediyoruz. Bu yıl 35.'si düzenlenen The Bodrum Cup'ta bunun en güzel örneğidir" dedi. - MUĞLA