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Bodrum Yarı Maratonu Tanıtım Lansmanı Yapıldı

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Bu sene 7.'si düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu öncesinde Türkiye'nin önde gelen koşu grupları ile tanıtım lansmanı yapıldı. Yarışa katılacak sporculara parkur bilgilendirmesi yapıldı.

Bu sene 7.'si düzenlenecek Bodrum Yarı Maratonu öncesinde Türkiye'nin önde gelen koşu grupları ile tanıtım lansmanı yapıldı.

Ege'nin incisi Bodrum, bu sene 7.'si 4-6 Ekim tarihlerinde koşulacak Intersports X Asics Bodrum Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Yarış öncesinde, Türkiye'nin önde gelen koşu gruplarından ve influencerlarından; Asla Durma, Ankarunning, Asics Team, Beat Run Crew, BodRunners, Bodrum Running, Bold Union, Ksk One Team, No Reason Co, Rundamental, Runarchy, Runsnroses ve Run Urban temsilcilerinin yer aldığı bir lansman düzenlendi. Lansmanda parkur incelemesi yapılırken, yarışa gelecek diğer sporculara da bu sayede parkur bilgilendirmesi yapıldı.

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra her sene festival havasında geçen Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Denizin ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıldığı tarih ve kültürel zenginliklerin arasında koşma fırsatının yakalandığı yarışta kayıtlar sürüyor.

Bodrum Yarı Maratonu öncesindeki lansmanda açıklamalarda bulunan Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, "Ege'nin eşsiz manzarasında unutulmaz bir yarış deneyimi yakalamak isteyen herkesi bekliyoruz. Sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde birbirinden güzel tarihi ve doğal güzelliğin içinde koşacağız. Bu etkinliğimize yanımızda olan koşu grupları temsilcilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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