Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

Bodrum'da bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen ' Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları' (BIOR), 7 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla başladı.

Bodrum Belediyesi'nin himayesinde ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile 10-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Bodrum Limanı'ndaki kortej yürüyüşü ile başladı. Bodrum bandosu eşliğinde Bodrum Marina'dan Belediye Meydanı'na yürüyen ekipler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kortej yürüyüşünde sporculara, Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, B.B.Bodrum spor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, sporcuların antrenörleri ve aileleri eşlik etti. Protokol konuşmalarının ardından Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile protokol üyeleri, yelken milli takımımız ile birlikte, geleneksel hale gelen gökyüzüne balon bırakma seremonisini gerçekleştirdi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Vekili Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Özellikle yılın bu zamanlarında yelkenleri dolduran rüzgar kalitemiz, eşsiz coğrafyamız, tarihimiz, doğal güzelliklerimiz, koylarımız ve yelkene gönül vermiş sporcularımızla birlikte çok keyifli bir zaman geçireceğimize inanıyorum. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini desteklemek, gençlerimizin sporla iç içe kötülüklerden uzak, başarılı, mutlu ve disiplinli yetişmelerini sağlamak, sporcu ve denizci bir nesil yaratmak en büyük gayemiz. Dünyanın pek çok ülkesinden Bodrum'a yarışmak için gelen sporcularımız ve misafirlerimiz hem bölge turizmimiz hem de yelken sporu için önemli bir kazanım. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan kentimizde belediye olarak yelken spor altyapısını güçlendirmek için İçmelerdeki tesisimizi uluslararası standartlara kavuşturduk. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü tesisimizin resmi açılışını da 12 Ekim sabahı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu duygularla; tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube sorumlusu Hadi Türk ise şehir dışından ve yurt dışından gelen katılımcılara hoş geldiniz diyerek, "Bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum ve tüm yelkencilerimize başarılar diliyorum. Rüzgarınız bol olsun" diye konuştu.

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk yaptığı konuşmada, "Bodrum turizmiyle, deniziyle, güneşiyle dünyanın ve yeryüzünün bir cenneti konumunda. Bodrum gerek spordaki başarıları gerek de spor organizasyonlarına ev sahipliğiyle dünyada kendinden söz ettirmiş bir ilçemiz. Ayrıca 2022 yılı Bodrum'un spor anlamında altın yılıydı. 2023 yılında, Cumhuriyetin yüzüncü yılında Bodrum'un Cumhuriyete yakışır bir şekilde çok büyük başarılara imza atacağının sözünü veriyoruz sizlere. Hepinize başarılar dileyerek, kazasız belasız sağlıklı bir yarış diliyorum" dedi.

İsim sponsorluğunu Erkçelik Halat'ın üstlendiği BIOR 2023'ün startı Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci tarafından Bodrumspor Yelken Kulübü önünden verildi. Yarışlar hafta boyunca verilecek zorlu mücadelelerin ardından 15 Ekim günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.