Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tire 2021 FK ile Karşılaşıyor

1'inci Lig'de namağlup yoluna devam eden Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tire 2021 FK ile deplasmanda karşılaşacak. Maç yarın saat 18.00'de başlayacak.

1'inci Lig'de evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek 5 maçta namağlup 11 puanla 2'nci sıraya yükselen Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın 3'üncü Lig'deki Ege temsilcilerinden Tire 2021 FK ile deplasmanda oynayacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Süleyman Bahadır düdük çalacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan takım tur atlayacak. Maçın normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek, uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonrasında belirlenecek.

