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Bodrum Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

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Bodrum Futbol Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü'ne son saniyede yediği golle 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın ligde iyi bir performans sergilediğini ve Erzurumspor FK maçına odaklanacaklarını belirtti.

BODRUM,

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında deplasmanda Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'ne 90+6'ncı dakikada yediği golle 1-0 yenilip elenen 1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü büyük üzüntü yaşadı. Son saniyede Papy Djilobodji'nin golüne engel olamayan Ege ekibi artık tamamen lige odaklandı. Lig'de üst üste Göztepe ve Giresunspor maçlarını kazandıklarını belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, "Gaziantep deplasmanında elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyduk. Rakibimizi eleyebilirdik ama son saniyede kalemizde golü gördük. Elbette üzgünüz ama önümüze bakmak zorundayız. Ligde iyi bir seviyedeyiz, üst sıralardayız. Artık Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağımız maç için hazırlanacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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