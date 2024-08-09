Bodrum Futbol Kulübü, Yeni Sezon Formasını Tanıttı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezonda giyeceği 4 adet formayı Bodrum'un simge noktalarında çektiği kliple tanıttı. Bodrum'un doğası ve tarihine atıfta bulunan, "Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur" temalı formalar taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı. Yeni sezon formalarının tanıtımı Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti'nde yapıldı. Tanıtımda futbolculardan Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao yeni sezon formalarına giyerek simge noktalarda çekilen klipte yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor