Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Yukarıdan kopmama adına önemli bir maçtı

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Şanlıurfaspor maçının ardından, "Yukarıdan kopmama adına önemli bir maçtı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Özellikle gelen haftaki iç saha mağlubiyetinden sonra bu maç bizim için çok önemli bir hal almıştı. Yukarıdan kopmama, play-off potasından kopmamak adına önemli bir maçtı. Yetiyor mu? Yetmiyor ama burada oyuncu kardeşlerim önemli bir direnç ortaya koydular. En azından geçen haftayı şimdilik telafi ettik ama yetmiyor, devam etmemiz lazım. Buradan iyi bir oyunla çok daha farklı bitecek bir maçı 2-0 da olsa kazanmak bizim için şu zamanda önemliydi. Bundan sonra kalan bir kupa artı 3 lig maçımıza en iyi şekilde hazırlanıp devreye umduğumuz puanı yakalayıp girmek istiyoruz. İnşallah başarabiliriz. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA