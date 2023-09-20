Bodrum Futbol Kulübü, Savunmasıyla Güven Veriyor

Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yenerek 1. Lig'de 5. hafta sonunda 10 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, geride kalan 5 maçta sadece 1 kez kalesini rakibine açtı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının hücum ve savunma performansından memnun olduğunu belirtti.

BODRUM,

SAKARYASPOR'u deplasmanda 2-0 yenerek 1'inci Lig'de 5'inci hafta sonunda 10 puana ulaşan Bodrum Futbol Kulübü, savunmasıyla güven verdi. Geçen sezon Play-Off finali oynayıp, Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran yeşil-beyazlılar geride kalan 5 maçta sadece 1 kez kalesini rakibine açtı. Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Bodrumspor, Giresunspor'u 1-0, Ümraniyespor'u 4-0 ve Sakaryaspor'u 2-0 yenip evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Bodrumspor'un yanı sıra diğer Ege ekibi Manisa FK ve Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü de şu ana kadar 1 gol yedi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, oyun olarak her geçen hafta geliştiklerini söyledi. Taşdemir, "Hücum ve savunma anlamında takımımdan memnunum. Çizgimizi bozmadan yola devam edeceğiz" dedi.