Bodrum Futbol Kulübü'nde Volkan Demirel'in İlk Maçında Golsüz Beraberlik

SÜPER Lig'de ilk sezonunu geçiren Bodrum Futbol Kulübü, takımı 2'nci Lig'den beri çalıştıran İsmet Taşdemir'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta evinde Alanyaspor önünden golsüz eşitlikle 1 puanla ayrıldı. Mohammed'in 64'üncü dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan Bodrum, kazanamasa da puanı kurtardı. Bu karşılaşmayla galibiyet hasreti 4 maça çıkıp 11 puanla alt sıralarda kalan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Volkan Demirel, takımın mücadelesinden ve oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Kulüpte kendinden önceki teknik direktör İsmet Taşdemir'e de teşekkür eden Demirel, "Çünkü sahada gerçekten inanılmaz bir şekilde söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplininden kopmayan bir grup vardı. 11 kişi de, 10 kişi de aynı şekilde mücadele ettiler. Bazen Ege'nin sakatlığı ve kramp girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı şekilde mücadele ettiler. Kırmızı kartın ardından değişiklikler yaptık. Orada yaptığımız değişiklikler de bize hemen cevap verdi. Oyuna giren çıkan herkesi tebrik ediyorum. Asıl bir tebrik de Ege'ye. Çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Benim içim galibiyetten daha önemlisi bugün Ege'nin iyi oynamasıydı" açıklamasını yaptı.