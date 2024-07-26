Bodrum Futbol Kulübü, genç stoper Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Hacettepe 1945'te forma giyen 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip genç stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip, Hacettepe 1945'te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip 1.91 boyundaki genç yetenek Sipahioğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Murat Sipahioğlu geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945 formasıyla 22 maçta 1624 dakika süre aldı. - MUĞLA